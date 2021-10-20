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Giriş Tarihi: 20.10.2021 18:58

Şişli’de merdivenli yokuş yol olunca araçlar yuvarlanıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli’de merdivenli yokuş yol olunca araçlar yuvarlanıyor

Şişli’de daha önce merdivenli olan yokuşun yol haline getirilmesi ile araç kazalarının çoğaldığını yolun yine eski merdivenli hale getirilmesi istendi. Son olarak yokuştan inerken yuvarlanan kamyonet sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye yardımı ile kurtarıldı.

Kaza saat 18:00 sıralarında meydana geldi. Kuştepe, İnönü Caddesi'nde, yokuş inen nakliye kamyonu tam sağa dönüş yaparken devrildi. Kamyon sürücüsü Olcay Günay devrilen aracın içinde sıkıştı. Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar yaralıyı kurtaramayınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, kamyon içinde sıkışan Olcay Günay'ı yaralı olarak kurtardı. Polis ekipleri de başka bir kazanın yaşanmaması için olay yerine emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Günay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırdı.

Yokuşun çok dik olmasından dolayı araçların hızını alamayıp sık sık burada kaza yaptığını, bu nedenle binaların önüne kendi imkanlarıyla beton bariyer yaptıklarını ifade eden mahalle sakini Cihat Ülkü, ''Eskiden burası merdivendi, daha sonra burası araba yolu yapıldığından beri sürekli kazalar oluyor. Daha eskiden komple merdivendi, araç girişi yoktu. Bu yolun eski haline çevirmesini istiyoruz. '' diye konuştu.

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Şişli’de merdivenli yokuş yol olunca araçlar yuvarlanıyor
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