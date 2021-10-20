Şişli’de merdivenli yokuş yol olunca araçlar yuvarlanıyor

Yokuşun çok dik olmasından dolayı araçların hızını alamayıp sık sık burada kaza yaptığını, bu nedenle binaların önüne kendi imkanlarıyla beton bariyer yaptıklarını ifade eden mahalle sakini Cihat Ülkü, ''Eskiden burası merdivendi, daha sonra burası araba yolu yapıldığından beri sürekli kazalar oluyor. Daha eskiden komple merdivendi, araç girişi yoktu. Bu yolun eski haline çevirmesini istiyoruz. '' diye konuştu.