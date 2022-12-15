Haberler Yaşam Haberleri Şişli'de motosikletten benzin döküldü, tamirhane alev alev yandı
Giriş Tarihi: 15.12.2022 22:49

Şişli'de motosikletten benzin döküldü, tamirhane alev alev yandı

Şişli’de, kaynak makinesiyle motosiklet tamiri yapılırken sıçrayan kıvılcımın yere dökülen benzini tutuşturması sonucu tamirhanede yangın çıktı. Alevler içinde kalan tamirhane, içindeki 3 motosikletle birlikte kullanılamaz hale geldi.

Şişli’de motosikletten benzin döküldü, tamirhane alev alev yandı

Olay, Fulya Mahallesi Vefa Aralığı Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet tamirhanesi çalışanı, komşu esnafın motosikletini tamir etmek için yan yatırdı. Bu sırada, motosikletin deposundaki benzin yere döküldü. Benzinin yere döküldüğün fark etmeyen tamirci, kaynak makinesini çalıştırdı. Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın benzini tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Tamirhane kısa sürede alevler içinde kalırken, komşu esnaf ellerinde yangın tüpleriyle yardıma koştu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yangın büyümeye devam etti. Alevlerin, içeride bulunan 3 motosikletin benzin deposuna ulaşmasının ardından küçük çaplı patlamalar oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale gelen tamirhanenin üzerindeki çatı da itfaiye ekiplerince kontrollü olarak söküldü.

"HASAR ÇOK BÜYÜK"

Çalıştığı iş yerine ait motosikletin tamiri sırasında yangın çıktığını belirten Celal Barış "Motosiklet içerideydi, alev aldı. Tamirci yaparken alev aldı, kurtaramadık. Hasar çok büyük. Dükkan göçtü gitti" dedi.



"PATLAMAYA BAŞLAYINCA HEPİMİZ ÇIKTIK"

Yangını fark ederek söndürme çalışmalarına yardım eden Davut Sevencan ise "Bizim bir motosiklet vardı, kaynak yapılacaktı. Arkadaşlar içeri aldı motosikleti. Kaynak yapıyordu. Motosikleti yan çevirmiş. Yere benzin damlayınca kaynak da parlattı onu. Benzin alev aldı, oradan motosiklete sıçradı. Biz de burada çalışıyorduk zaten. Geçtik, hemen yan tarafa 5-6 tane tüp boşalttık ama söndüremedik. İtfaiye aradık. Söndürmeye çalıştık. Biraz sönmeye başladı. Ondan sonra patlamaya başlayınca hepimiz çıktık içeriden. Tek çare beklemek oldu. Yaralı yok çok şükür" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
EYT SON DAKİKA: Sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Emeklilik şartları ne olacak?
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT ve 2023 asgari ücret zammı için YENİ açıklama!
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT açıklaması! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! Aralık 2022 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell piyasalara yön verdi
SON DAKİKA: Türkiye'yi sarsan 6 yaşında gelin davasında flaş gelişme! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan ABD’ye çok sert uyarı: Artık sabır bitti
Avrupa'nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
EYT SON DAKİKA: Bakan Nebati detayları açıklayacak! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti
ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli'de motosikletten benzin döküldü, tamirhane alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA