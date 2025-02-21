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Giriş Tarihi: 21.2.2025 16:58 Son Güncelleme: 21.2.2025 17:21

Şişli’de park halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul Şişli’de kar yağışının ve soğuk havanın yaşandığı anda sahibinin temizlediği otomobilin motoru bir anda alev aldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken araçta büyük hasar meydana geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şişli’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Soğuk havada otomobil yangını Kuştepe Mahallesi Yoncalı Sokak üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Kendisine ait otomobilin üzerinde biriken karları temizleyen Ali Yılmaz, aracı çalıştırmak istedi. Yılmaz, kontağı çevirdiği anda araçta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye gelmeden önce çevredekiler yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Ancak yangın söndürülemedi. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yaşadıklarını anlatan araç sürücüsü Ali Yılmaz, "Arabayı temizledim. Araba çalışsın dedim. Bir anda alev aldı. Ben de anlamadım. Çocuğa dedim itfaiyeyi ara. Ben arabanın dışındaydım" dedi.

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Şişli’de park halindeki otomobil alev alev yandı
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