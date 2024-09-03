Şişli’de plazada yangın korkuttu! Tatlıcılara ait plazanın bodrum katındaki oto servisinde yangın çıktı

Yangın, 19 Mayıs Caddesi'nde bulunan Tatlıcılar Holdinge ait yıllardır boş duran 25 katlı plazanın eksi ikinci katında saat 14.00 sıralarında çıktı. Oto tamir ve bakım servisi olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte çalışanlar yoğun dumanla kaplı alt kattan iş yerinde bakımları yapılan araçlarla bina dışına çıktılar. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın çıktığı Oto tamir ve bakım servisine giren itfaiye ekipleri yangının çıktığı oto fırının etrafına müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Bir süre duman tahliyesi yapıldı. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansa alınarak tedavi edildi.