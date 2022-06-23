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Giriş Tarihi: 23.6.2022 18:46 Son Güncelleme: 23.6.2022 19:13

Şişli'de rehin tutulan genç kadını polisler kurtardı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli’de rehin tutulan genç kadını polisler kurtardı

İstanbul Şişli'deki bir evde üç gündür zorla tutulduğu ileri sürülen yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, iki şüpheli gözaltına alındı.

Fulya Mahallesi Pehlivan Sokak'ta bir binanın bodrum katında bir kadının zorla tutulduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen polis ve özel harekat ekipleri, bina çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Polis, kadını zorla tutan yabancı uyruklu olduğu belirlenen iki erkek şüpheliyi evin penceresinden bir süre ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmalarının ardından polis, şüphelileri gözaltına aldı. Kurtarılan yabancı uyruklu kadın ile şüpheliler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Şişli'de rehin tutulan genç kadını polisler kurtardı
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