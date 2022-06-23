Şişli’de rehin tutulan genç kadını polisler kurtardı

Fulya Mahallesi Pehlivan Sokak'ta bir binanın bodrum katında bir kadının zorla tutulduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen polis ve özel harekat ekipleri, bina çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Polis, kadını zorla tutan yabancı uyruklu olduğu belirlenen iki erkek şüpheliyi evin penceresinden bir süre ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmalarının ardından polis, şüphelileri gözaltına aldı. Kurtarılan yabancı uyruklu kadın ile şüpheliler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.