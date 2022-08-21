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Giriş Tarihi: 21.8.2022 15:13 Son Güncelleme: 21.8.2022 15:17

Şişli’de şehit olan bekçi için tören

Şişli Kuştepe’de gittikleri olayda kendisine direnen kişilerin saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan 35 yaşındaki Oltan Koca’nın cenazesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine gönderildi. Vali Ali Yerlikaya ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit bekçinin çocuklarını tören boyunca yanlarından ayırmadı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Şişli’de şehit olan bekçi için tören

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi 35 yaşındaki Oltan Koca, Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak üzerindeki olaya müdahale ettiği sırada kendisine direnen kişilerin saldırısına uğradı. Kalasla saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

EMNİYETTE TÖREN DÜZENLENDİ

Evli ve 2 çocuk babası olan Oltan Koca, için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın eşi Muhterem Koca, çocukları Güller ile Ünsal Koca, aile fertleri ve polisler katıldı.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ ÇOCUKLARI YANLARINDAN AYIRMADI

Oltan Koca'nın cenazesi tören mangasının omuzlarında alana getirilirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şehit bekçinin oğlu Ünsal'ın elinden tuttu. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da şehidin kızı Gülleri kucağından indirmedi. Güçlükle ayakta duran şehidin eşi Muhterem Koca'ya kadın polisler destek oldu.

"VATANIN TEMİNATISINIZ"

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Şişlili İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarsı ve mahalle bekçimiz Oltan Koca, 20 Ağustos 2022 günü saat 23.30 sıralarında ilimiz Sisli İlçesi Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak içerisinde meydana gelen olayda mukavemet gösteren şahıslara müdahale edildiği esnada fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ağustos Günü şehadet mertebesine ulaşmıştır. Bu elim olayın hemen ardından görevlilerimize mukavemet gösteren 8 şahıs gözaltına alınmıştır. Milletimizin ve devletimizin bekası uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan ve görevini layıkıyla yapmış olmanın huzuru içerisinde canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz; sizler bu aziz vatanın teminatısınız. Oltan kardeşimiz gibi tüm şehitlerimizin kahramanlıkları ve vatana hizmet için çarpan bu yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir" dedi.

MEMLEKETİ GÜMÜŞHANE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Yapılan konuşma sonrasında yapılan duanın ardından kalafattan tören mangası tarafından alınan Oltan Koca'nın cenazesi cenaze aracına konuldu. Buradan memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine götürülen cenazenin burada Pazartesi Günü toprağa verileceği belirtildi.

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Şişli’de şehit olan bekçi için tören
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