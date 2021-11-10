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Giriş Tarihi: 10.11.2021 22:00

Şişli’de servis minibüsü yandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Şişli’de servis minibüsü yandı

Şişli D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir servis minibüsü bilinmeyen bir sebeple alev alarak yandı.

Olay, 20.00 sıralarında Şişli D-100 Karayolu üzeri Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde olan Mahir Çetin'in kullandığı 34 LMA 649 plakalı minibüsü bir anda yanmaya başladı. Sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç yangını nedeniyle trafikte yoğunlaşma oldu.


MİNİBÜS KULLANILMAZ HALE GELDİ


Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yanan minibüse müdahale etti. Yangın söndürülürken minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yanan minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Aracın kaldırılması sonrasında trafik normale döndü.


MİNİBÜS BOŞTU


Olayla ilgili konuşan sürücü Mahir Çetin, "Araba boştu, personeli bırakıp dönüyordum. İçeri duman gelmeye başladı ama ateşi görmemiştim. Kapıyı açınca ateşi gördüm. Yangın söndürücüyü çıkarttık ama söndüremedik. Yazık oldu arabaya" dedi.

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Şişli’de servis minibüsü yandı
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