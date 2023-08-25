Şişli’de sokak hayvanı kavgası

Şişli Belediyesi rehabilitasyon merkezinde 12 yıldır baktıkları ve tedavi altında tutulan sokak köpeğini ziyaret etmek isteyen hayvanseverlere izin vermeyen Veteriner hekim ile neden izin verilmediğini soran hayvansever Senem Selimi ile tartışma yaşandı. Ziyarete izin vermeyen veteriner Ö.G.F.'ye tepki gösteren Senem Selimi arasında yaşanan kavga sırasında veteriner hekimin bileğini sıktığını iddia eden Senem Selimi veteriner Ö.G.F. hakkında şikayetçi oldu. Yine aynı veteterinerlikte olaydan birkaç gün önce kedilerin olumsuz şartlarda olduğunu tespit ettiği için hakaret edilen hayvansever Sibel Lupu' da veteriner A.K. hakkında şikayette bulundu.

Hayvanseverler ile veteriner hekim arasında yaşanan kavga Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi'nde meydana geldi. Hayvanseverler tarafından 12 yıldır bakılan sokak köpeği rahatsızlığı nedeniyle Şişli Veteriner hekimliğinde tedavi altındayken Yerel hayvan koruma görevlisi bir gönüllü veterinerlikte tedavi altında tutulan ve ölmek üzere olan köpeği görmek istedi. Veteriner hekim Ö.G.F. hayvanın ziyaret edilemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine görevli hayvansever Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı resmi yerel hayvan koruma görevlisi ve aynı zamanda Şişli Kent Konseyi hayvan hakları Komisyon Başkanı olarak görev yapam Senem Selimi'yi aradı.

SENEM SELİMİ İLE VETERİNER SOKAK HAYVANINI ZİYARET İÇİN KAVGA ETTİ

Senem Selimi Veteriner Hekimliğinde tedavi altında tutulan sokak köpeğinin 12 yıldır baktıkları ve kendileri için önemli olan bir köpek olduğunu son anlarında ziyaret etme hakları olduğunu söyledi. Sokak köpeğini ziyaret yüzünden başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ö.G.F.isimli veterinerin keyfi bir tavırla üzerine yürüyüp bileğini tutup sıktığını belirten hayvansever Senem Selimi, "ben Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı resmi yerel hayvan koruma görevlisiyim. Aynı zamanda Şişli Kent Konseyi hayvan hakları Komisyon Başkanı olarak görev yapmaktayım. Yıllardır Teşvikiye de ve Maçka'da Sokak hayvanlarımıza gönüllü olarak bakmakta ve tedavilerini kısırlaştırmalarını gerçekleştirmekteyim . Sivil toplum kuruluşunda almış olduğum görevden dolayı bahsi konu Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezine sık sık giderek mahallemizde bulunan hayvanların tedavisini yaptırıyorum. Olayın yaşandığı gün yerel hayvan koruma görevlilerimizden Dilek hanım 12 yıldır baktığımız veteriner hakimlikte ölüm döşeğinde olan hayvanı ziyaret etmek istiyor. Fakat o anda görevli olmayan veteriner hekim Ö.G.F. buna izin vermiyor. 16.00 sıralarında yerel hayvan koruma görevlisi gönüllülerimizden Dilek hanım beni aradı ve rehabilitasyon merkezinde tedavi altında bulunan ve Durumu iyi olmayan ölüm döşeğindeki 12 yıllık köpeğimize Ziyaret amacıyla gittiğini ve burada çalışan veteriner hekim Ö.G.F. isimli hekimin köpeği göstermediğini söyledi Ben de saat 17 sıralarında merkeze gittim başka bir veteriner hekimimiz gösterdiği halde yukarıda bahsi geçen kişi Durduk yere olaya müdahale olarak kavga çıkmasına sebebiyet verdi ve üzerime yürüyerek bileğimi tuttu ve orada başkaları olmasa ben Devletin yerinde darp edilecektim. Ne yazık ki Şişli Belediyesi rehabilitasyon merkezinde çok ciddi sıkıntılar yaşamaktayız bu sıkıntılarımızı veteriner müdürü Ahmet Ali Yağcı Bey'e ve Sayın belediye başkanımız Muammer Keskin'e bildirdiğimiz halde bir sonuç da alamamaktayız. Kendilerine Cep telefonlarından yazdığımız halde bir geçmiş olsun dileği alamadığımız gibi Herhangi bir geri dönüş de sağlayamadık. Beni darp etmeye çalışan Ö.G.F. hakkında defalarca soruşturma açılmasına rağmen hiçbir şey yapılmadı" dedi.

HAYVANSEVER KEDİLERİNİN OLUMSUZ ŞARTLARDA TUTULDUĞUNU TESPİT ETTİ SALDIRIYA UĞRADI

Veterinerlik biriminde bazı veterinerlerin hayvanseverlere karşı zaman zaman sert tavır içinde olunduğunu belirten Senem Selimi, " Yakın bir tarihte 17.08.2023 tarihinde ise Sibel lupu isimli yerel hayvan koruma görevlisi ve yılların gönüllüsü arkadaşımız rehabilitasyon merkezinde kedilerini Görmek istediğinde kedilerin altının çok kirli olduğunu bakımların doğru düzgün yapılmadığını tespit etti ve bu tespit etme esnasında A. K. isimli yıllardan beri orada veteriner Hekimlik yapan çalışan durduk yerde gonüllülümüze saldırmaya kalktı oradaki çalışanlar engel olmasaydı O da darp edilecekti İkimiz de suç duyurusunda bulunduk gerektiği mercilere de şikayetlerimizi bildirdik Şişli Belediyesi yönetimini Duyarlı olmaya ve sorunların üstünü örtmek yerine çözüm aramaya davet ediyoruz" dedi.