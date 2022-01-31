Şişli’de sokakta yaşanan kavga bakkalda silahla yaralanmayla sonuçlandı

Silahla yaralama olayı Şişli Kuştepe'de geçtiğimiz ay saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Olayda 25 yaşındaki Atakan G., semtte dolaştığı esnada husumetlisi olan Emircan A. (19) ile karşılaştı.

Kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu! Dehşet anları kamerada | Video

İkili arasında başlayan tartışma esnasında Atakan G., kendisine silah doğrultan Emircan A.'dan korunmak için sokaktaki bir bakkala girdi.

PARMAK SALLAYINCA SİLAHLA VURULDU

Ancak ikili arasında tartışmanın devam etmesi üzerine G. parmağını sallayarak A.'yı tehdit etti. Bu harekete sinirlenen Emircan A. silahını çekerek bakkal içerisine kaçan Atakan G.'yi bacağına ateş ederek yaraladı. Dehşet anlarının kameralara saniye saniye yansıdığı olayda genç acıyla yere savrulurken, saldırgan ise koşarak kaçtı. Olayın ardından bakkal sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Emniyette 10 farklı suçtan kaydı bulunan yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeyi aldı.

ŞİŞLİ POLİSİ SALDIRGANI KISKIVRAK YAKALADI

Yapılan çalışmalar sonucunda Şişli polisi, saldırganın emniyette 13 farklı suçtan kaydı bulunan Emircan A. (19) olduğunu tespit etti.

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Devam eden çalışmalarda saldırgan Emircan A., geçtiğimiz hafta Pazartesi günü Mecidiyeköy'deki bir sokak üzerinde olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürülen Emircan A., ifadesi alınarak sorgulandı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adli işlemleri yapılan Emircan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.