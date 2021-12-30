Haberler Yaşam Haberleri Şişli'de şoke eden olay: İETT şoförü dövdü, fırsatçı yolcu soydu!
Giriş Tarihi: 30.12.2021 22:42

Şişli'de şoke eden olay: İETT şoförü dövdü, fırsatçı yolcu soydu!

İHA
Şişli’de şoke eden olay: İETT şoförü dövdü, fırsatçı yolcu soydu!

Şişli'de bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı. Trafik nedeniyle durak dışı inmek isteyen Cafer Öztürk tartıştığı İETT şoförü tarafından feci şekilde darp edildi. Gencin üstünden düşen cep telefonu ise başka bir yolcu tarafından çalındı. Darp ve hırsızlık anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Cafer Öztürk, akşam saatlerinde 65A Seyrantepe-Kağıthane Garajı seferini yapan 34 TP 5566 plakalı İETT otobüsüne bindi.

Otobüs Fabrikalar Durağı'na yaklaşmakta olduğu esnada trafik nedeniyle uzun süre bekledi.

O esnada otobüste yolcu olarak bulunan Öztürk, durak dışı inmek için şoföre kapıyı açmasını söyledi. Şoförün durak dışı kapıyı açamayacağını söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, Öztürk'e saldırmaya başladı.



HEM DÖVÜLDÜ, HEM DE SOYULDU
Dışarıya taşan kavgada yere düşen genç, şoför tarafından tekme ve tokatlarla feci şekilde darp edildi. Vatandaşların da dehşeti yaşadığı olayda, darp edilen gencin cep telefonu da yere düştü. Telefon o esnada otobüsteki yolculardan biri tarafından çalındı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.



Olayın ardından yolcular ve şoför otobüse binerek yoluna devam ederken, genç ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından emniyete giden genç, otobüs şoförü ve telefonunu çalan şahıs hakkında şikayetçi oldu.


Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli'de şoke eden olay: İETT şoförü dövdü, fırsatçı yolcu soydu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA