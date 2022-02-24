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Giriş Tarihi: 24.2.2022 16:21 Son Güncelleme: 24.2.2022 16:26

Şişli'de şüpheli ölüm

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli’de şüpheli ölüm

Şİişli’de Iraklı Mahmood A. Mohammed Saeed Al Khalıdı (30) isimli yabancı uyruklu şahıs başında poşet sarılı halde ölü bulundu. Başında poşet sarılı halde ölü bulunan şahısın kesin ölüm nedeni adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan otopsi sonucunda belli olacak. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Şişli'de Eskişehir Mahallesi Değirmen Sokaktaki apartta kalan Iraklı Mahmood A. Mohammed Saeed Al Khalıdı (30)'dan iki gün boyunca haber alınamayınca yakınları durumu polise bildirdi. Sabah saatlerinde polis ekipleri Iraklının kaldığı apart binaya gelen polis ekipleri Khalıdı'nin kaldığı dairenin kapısı itfaiye yardımıyla açılarak içeri girdi. Yapılan kontrollerde başında poşet sarılı olan Al Khalıdı'nin hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin öldüğü tespit edildi. Arkadaşlarının ölü bulunması nedeniyle büyük şok yaşayan iki kişi birbirine sarılarak teselli buldu. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Iraklı Mahmood A. Mohammed Saeed Al Khalıdı (30)'nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacağı kaydedildi.

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Şişli'de şüpheli ölüm
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