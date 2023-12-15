Şişli’de taksi durağı ve park halindeki otomobile saldırı

Saldırı, akşam saatlerinde Şişli Gülbahar Mahallesi Gülbahar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağına ve park halindeki otomobile kimliği belirlenemeyen bir kişi, plakasız motosikletle gelerek silahlı saldırı düzenledi.
"MERMİLER BÜFEYE İSABET ETTİ, TAKSİ DURAĞININ CAMLARI KIRILDI"
Onlarca merminin sıkıldığı olayda taksi durağının camları kırıldı, taksi durağının sahibin olduğu öğrenilen park halindeki otomobile ise 6 el ateş edildi. Saldırgan olay sonrası geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı.