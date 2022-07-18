Şişli’de taksicilere sıkı denetim

Yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve seyir halindeyken telefonla konuşan 10 şoföre toplam 2 bin 422 lira idari para cezası uygulandı. Taksicilere yönelik yapılan denetimler sırasında vatandaşlar polislere taksicilerin kendilerini turist olmadıkları için almadığını, mağdur ettiklerini söyledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri saat 14.00'da Şişli'de denetim yaptı.

Denetimde durdurulan taksilerde ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri ve yolculuk esnasında cep telefonu kullanımına yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetim sonucunda muayenesiz bir taksiye 427 lira, trafik levhalarına uymayan bir kişiye 196 lira, seyir halinde cep telefonu kullanan taksi şoförüne 427 lira, 7 kişiye ise emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 196 lira ceza yazıldı. Denetimlerde toplamda 2 bin 422 lira idari para cezası uygulandı.