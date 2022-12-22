Şişli’de uluslararası para transfer merkezine güpegündüz silahlı gasp girişiminde bulunuldu





"VURULACAK MIYIM, ÖLECEK MİYİM GİBİ ŞEYLERİ DÜŞÜNDÜM AMA PARAYI VERMEK DE İSTEMEDİM"

Yüzüne silah doğrultulmasına rağmen kasadaki paraları vermeyen vezne görevlisi kadın, "Şahıs iki kere geldi. İlk önce gelip, bilgi almak istedi. İşlemin nasıl olduğunu sordu, ben de bilgileri verdim. 10 dakika sonra şahıs tekrar geldi ve durdu. İlk önce kimliğini veriyor gibi yaptı ancak arka cebine koydu. Daha sonra silahı çıkardı. Direkt yüzüme doğrulttu ve benden paraları vermemi istedi. Ben de 'tamam' dedim ve biraz geri çekildim. O da bu alanda durmamı, fazla kıpırdamamamı söyledi. Ben de 'tamam' deyip hemen aşağıya eğildim, masanın altında boşluk vardı. Gitmesini istedim, yoksa bağıracağımı söyledim. Kendisi de gitmiş. Ben 1-2 dakika daha aşağıda kaldım. Cesaretimi topladıktan sonra telefonum alıp arkadaşlarımı arayabildim. Ondan sonra onlar polisi aradı, ben hala şoktaydım. Gerçek mi, oyuncak mı, vurulacak mıyım, ölecek miyim gibi şeyleri düşündüm. Ama soğukkanlılığımı yitirmek istemedim. Parayı vermek de istemedim, sonuçta başkasının parası. Canımı da korumak istedim. Her şeyi düşündüm, o esnada birçok şey düşündüm" dedi.