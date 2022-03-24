Şişli’de vicdanları sarsan olay: Köpeği ezdi!

'Yiğit' isimli köpeği ölen Melda Kutluay "14 yıllık can dostum, yol arkadaşım. Kendi evladımdan sonra ikinci bir emek. Olay 9 Şubat'ta olmasına rağmen acım çok taze. Biz anında müdahale ettik. Köpeğimi arabanın altından almaya çalışırken o anki duygudan arabayı kaldırıp altından almaya çalışmışım. Köpeğime çarpanlar bana hiç yardımcı olmadı. Psikolojik olarak o an ne yapabilirim diye düşündüm. Sürücü yola bakmıyor. Ters yönden girip yola bakmadığı için bana böyle bir acıyı yaşattılar. Ben çok öfkeliyim. 50 yaşımdan sonra beyaz bir araba görsem kötü oluyorum. Ben bu olayın karşılığını bulmasını istiyorum. Yiğit isimli köpeğimi ben sokakta buldum. İki gün dükkanımda beklettim. Cihangir halkına 'Köpeği kaybolan var mı?' diye haber saldık. Kimse sahip çıkmayınca veterinere götürdük. 'Gençlik hastalığı' olduğunu öğrendik. Veteriner köpeğin hasta olduğu için sokağa bırakıldığını söyledi. Biz 13 sene bu çocuğu yaşattık. 6 yaşına kadar SMA hastası gibi baktık. 6 yaşından sonra kendisini toparladı. Bize herkes 'mucize yaşattınız' dedi. 'Yiğit' bana çok şey öğretti. Çok üzgünüz. Yapanların cezasını bulmasını istiyoruz" dedi.