Şişli’de yangın paniği! Mahsur kalanları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı





Çatı katında mahsur kalan kadını kurtaran Doğan Korkusuz, "Ben kapıda arkadaşımla birlikte oturuyordum. Yukardan teyzenin sesini duydum, dumanlar çıkıyordu. Teyzede yangın var diye bağırıyordu. Ben de koşarak üst kata çıktım. Kapısına vurdum ama açmadı. Bir daha vurdum açmadı. Komşusuna sordum, alzheimer hastalığı varmış. Duymadı beni galiba, itfaiyeyi aradık itfaiye geldi. Sonra gördük ki üst katta bir teyze daha varmış, o da alzheimer hastasıymış. Onun kapısını çaldım, kapıyı açtı ama onun katında yangın yoktu. 'Gel abla aşağı inelim' dedim. Beni duymuyordu, ben de onu kucağıma alıp aşağı indirdim. Daha sonra itfaiye geldi üst kata çıktı. Binada mahsur kalan kadını kurtardılar" dedi.