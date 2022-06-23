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Giriş Tarihi: 23.6.2022 13:29 Son Güncelleme: 23.6.2022 13:40

Şişli’de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar kamerada

EMİR SOMER EMİR SOMER
Şişli’de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar kamerada

İstanbul Şişli’de insanların çantalarından ve ceplerinden cep telefonlarını çalan yankesici, Harbiye Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Önleme Bürosu Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul Şişli'de arkalarından yürüdüğü insanların çantalarından ve ceplerinden fark ettirmeden cep telefonlarını çalan yankesici, son olarak Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde P.B. isimli kadının çantasından cep telefonunu çaldı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Harbiye Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Önleme Bürosu Polisleri; açık kimliğini kısa sürede tespit ettikleri yankesici G.Ö.'yü Şişli İlçesi'ne bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Şişli’de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar kamerada | Video

"Yankesicilik" başta olmak üzere farklı suçlardan dolayı toplamda 35 suç kaydı bulunduğu tespit edilen ve "Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen G.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şişli’de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar kamerada
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