Haberler Yaşam Haberleri Şişli’de yeni yıl öncesi özel harekat destekli asayiş denetimi yapıldı
Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:10 Son Güncelleme: 29.12.2021 09:21

Şişli’de yeni yıl öncesi özel harekat destekli asayiş denetimi yapıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli’de yeni yıl öncesi özel harekat destekli asayiş denetimi yapıldı

İstanbul Şişli’de yeni yıl öncesi denetimler arttırıldı. Şişli İlçe Emniyeti tarafından Okmeydanı’nda Özel Harekat polislerinin de destek verdiği geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirildi. Mahallenin giriş çıkışlarında oluşturulan denetim noktalarında durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Şişli, Okmeydanı'nda genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen uygulamaya, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Okmeydanı'nda bir araya gelen ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını tutarak sabit ve yaya devriye noktaları oluşturdu. Okmeydanı giriş çıkış 4 sabit noktasında, cadde ve sokaklarında Yaya ve ring olarak görev aldı.



Yeni yıl öncesi gerçekleştirilen bu uygulama ile halkın huzur ve güvenliği için Aile konularının yoğun olarak geldiği Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi için Kades çalışması da yapıldı.

Uyuşturucu Madde ile Mücadele amaçlı Narkotik çalışması genel toplamda 80 civarı personelin katılımı ile denetim gerçekleştirildi.
Durdurulan araçlardaki kişilere üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken araçlar da didik didik arandı. Uygulama sırasında yapılan aramalarda suç unsuru taşıyan emarelere de el konulup yasal işlem yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray penaltılarda kupaya veda etti! Denizlispor son 16 turuna yükseldi
SON DAKİKA | Altın için yeni karar Resmi Gazete'de! Altın hesapları için Merkez Bankası harekete geçti
Terörist cenazesinde tam kadro HDP! Selahattin Demirtaş'ın sözlerini uyguladılar...
'Var mısın Yok musun?' ile ünlenen Nursel Ergin komşusu Pınar Deniz'i ifşa etti: Kulağımı dayayıp dinliyorum...
Son dakika haberi: TURKOVAC aşısında randevular başlıyor! Etkinlik oranı da açıklandı!
Markette fiyatlar kademeli inecek
Son dakika: 28 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
Uşak ziyaretinde Meral Akşener’e tepki: “Şehitlere saygı duyun, duymuyorsanız defolun gidin”
Son dakika: Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı! Saldırgan kıskıvrak yakalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli’de yeni yıl öncesi özel harekat destekli asayiş denetimi yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA