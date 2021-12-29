Şişli’de yeni yıl öncesi özel harekat destekli asayiş denetimi yapıldı

Şişli, Okmeydanı'nda genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen uygulamaya, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Okmeydanı'nda bir araya gelen ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını tutarak sabit ve yaya devriye noktaları oluşturdu. Okmeydanı giriş çıkış 4 sabit noktasında, cadde ve sokaklarında Yaya ve ring olarak görev aldı.





Yeni yıl öncesi gerçekleştirilen bu uygulama ile halkın huzur ve güvenliği için Aile konularının yoğun olarak geldiği Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi için Kades çalışması da yapıldı.



Uyuşturucu Madde ile Mücadele amaçlı Narkotik çalışması genel toplamda 80 civarı personelin katılımı ile denetim gerçekleştirildi.

Durdurulan araçlardaki kişilere üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken araçlar da didik didik arandı. Uygulama sırasında yapılan aramalarda suç unsuru taşıyan emarelere de el konulup yasal işlem yapıldı.