Şişli’de yılbaşı öncesi asayiş denetimleri arttırıldı

Uygulamada, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Güvenlik Büro, Motosikletli Polis Timleri ve Devriye Ekipler Amirliği ekipleriyle, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis (TDP) Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Okmeydanı Kalekol noktasında bir araya gelen 90 personele uygulama öncesi bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından, ekipler kalekoldan çıkarak görev noktalarına yerleşti. Geniş çerçeveli uygulamada, ilçenin önemli noktalarında giriş çıkışlar tutularak bin 190 şahıs, 219 araç ve 127 motosiklet tek tek kontrol edildi.