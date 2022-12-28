Şişli’de yılbaşı öncesi asayiş denetimleri arttırıldı

Yeni yıla sayılı günler kala, polis ekipleri kent genelinde uygulamalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede, Şişli'de yılbaşı öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Güvenlik Büro, Motosikletli Polis Timleri ve Devriye Ekipler Amirliği ekipleriyle, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis (TDP) Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Okmeydanı Kalekol noktasında bir araya gelen 90 personele uygulama öncesi bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından, ekipler kalekoldan çıkarak görev noktalarına yerleşti. Geniş çerçeveli uygulamada, ilçenin önemli noktalarında giriş çıkışlar tutularak bin 190 şahıs, 219 araç ve 127 motosiklet tek tek kontrol edildi.
Araçlar ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız silahla 43 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, trafik ekiplerince 41 araç sürücüsüne ceza yazılırken, 5 araç da trafikten men edildi. Araç sahiplerine yazılan toplam cezanın 27 bin 365 TL olduğu öğrenildi.
KADINLARA ŞİDDETE KARŞI KADES UYGULAMASI ANLATILDI
Ara sokaklardaki uygulama noktalarında görevli Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın vatandaşları bilgilendirmek için hazır bulundu. Ekipler, 400 kadına "KADES" ile ilgili broşür dağıtarak uygulamayı nasıl kullanacaklarını anlattı. Şişli'de gerçekleştirilen asayiş uygulamaların yeni yıla kadar artarak devam edeceği kaydedildi.