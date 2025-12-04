Haberler Yaşam Haberleri Şişli'de zincirleme kazada otomobille minibüs çarpıştı 1’i ağır 2 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 4.12.2025 11:20

İstanbul Şişli’de, D-100 Karayolu’nda otomobil, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Şişli mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan minibüs, hafif ticari araç ve 06 BFV 985 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kapanan şeritler yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

