Şişli’de zincirleme kazada otomobille minibüs çarpıştı 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Şişli mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan minibüs, hafif ticari araç ve 06 BFV 985 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kapanan şeritler yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.