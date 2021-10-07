Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şişli'deki AVM faresi yakalandı!
Giriş Tarihi: 7.10.2021 10:20 Son Güncelleme: 7.10.2021 10:21

Şişli'deki AVM faresi yakalandı!

DHA
Şişli’deki AVM faresi yakalandı!

İstanbul Şişli'de alışveriş merkezindeki mağazada ayakkabı deneyen kadının çantasından cep telefonunu çalan Fas uyruklu B.A. yakalandı. Adliyeden serbest bırakılan şüphelinin aynı AVM'den ikinci kez hırsızlık yaptığı da tespit edildi. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

İstanbul Şişli'de polis ekipleri hırsızlık şüphelisi olarak yakaladıkları Fas uyruklu B.A.'nın aynı AVM'de başka bir hırsızlık olayına daha karışmış olabileceğinden şüphelendi. Polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık yaparken giymiş olduğu tişörtü telefonunda ekran resmi yaptığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, geçen hafta AVM'de alışveriş yapan D.Ö'nün cep telefonunu çalan kişinin de B.A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli B.A., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüpheli B.A.'nın alışveriş yapan kadının çantasından cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere kadının ayakkabı denemesi, şüphelinin de kadının çantasındaki cep telefonunu çalma anları yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli'deki AVM faresi yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA