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Giriş Tarihi: 3.11.2022 10:25 Son Güncelleme: 3.11.2022 10:52

Şişli'deki olayın detayları ortaya çıktı: "Evden gitti takip ettim, onun yanında görünce vurdum"

İstanbul Şişli'de bir aracın önünü kesip sürücüsü Muhammet Tek'i öldürdükten sonra yanındaki Birivan K'yı da alıp kaçıran şüphelilerin terör örgütünden kaydı olan ve aranan Birivan K.'nın kocası Emrullah K. ve akrabaları olduğu ortaya çıkmıştı. İddiaya göre Emrullah K. yaşanan olayı şöyle anlattı; "Eşim 10 – 15 gündür çocuğu da alıp evden kaçtı. Muhammet Tek'in eşi ile eşim Birivan Arkadaştı. Eşimin evden ayrıldıktan sonra Tek'in yanında olduğunu öğrendim. Onları takip ettim eşimi yanında görünce olayı gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şişli’deki olayın detayları ortaya çıktı: Evden gitti takip ettim, onun yanında görünce vurdum

İstanbul'da önceki gece işlenen cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı. Hakkında terör örügütüne finansörlük yaptığı gerekçesiyle arama kaydı bulunan Emrullah K., 3 yıl önce evlendiği eşi Berivan K., 15 gün önce çocuğuyla birlikte evi terk etti. İddiaya göre, evden giden eşi, terör örgütüne üyelikten kaydı olan Muhammet Tek'le gönül ilişkisi yaşıyordu.

Polisin elde ettiği bilgilere göre Emrullah K., olay günü kiraladığı araçla Şişli Gülbahar Mahallesi Galata Deresi caddesinde Muhammet Tek'in kullandığı aracı beklemeye başladı. Saat 23:00 sıralarında Muhammet Tek'in kullandığı araç durduruldu. Polisin kayıtlarına göre Emrullah K., araçta bulunan Muhammet Tek'e ateş ederek vurdu. Emrullah K. İle birlikte olan iki kişi araçta bulunan Berivan K.'yı alarak araçlarına bindirerek olay yerinden kaçtı. Polisin ulaştığı detaylardan biri de Emrullah K.'nın kullandığı araç dışında bir araçta daha olayda yer almıştı.

EVDEN GİTTİ TAKİP ETTİM VURDUM

Olaydan kısa bir süre sonra harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla Emrullah K., Mehmet K.,Ramazan K ve Ahmet K. Yakalandı. Kaçırılan Berivan K. ise kurtarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Emrullah K. " polise 3 yıllık evli olduğunu eşi Berivan K.'nın 15 gün önce çocuğunu alarak evden gittiğini belirterek " Eşim Muhammet Tek'in eşiyle arkadaştı. Sonra eşimin Muhammet Tek'in yanında olduğunu öğrendim. Olay günü takip ettim. Eşimi yanında görünce olayı gerçekleştirdim" dedi.

İŞLEMLER SÜRÜYOR

Emrullah K. ve onunla birlikte gözaltına alınan toplam 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Şişli'deki olayın detayları ortaya çıktı: "Evden gitti takip ettim, onun yanında görünce vurdum"
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