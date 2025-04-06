Site görevlisi, husumetlisini öldürmüştü: O vahşetin nedeni belli oldu!

Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Site görevlisi Gültekin Yıldırım, sitede oturan ve aralarında husumet bulunan Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i, otoparka girdiği sırada tüfekle ateş edip, başından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alıcıoğlugil, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Vehbi Emre Alıcıoğlugil'in cansız bedeni de otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yıldırım ise olay yerinde polise teslim oldu.
ARACINDAN İNDİĞİ SIRADA ATEŞ ETMİŞ
Gözaltına alınan Gültekin Yıldırım, ifadesinde Alıcıoğlugil'in uzun süredir kendisine hakarette bulunup küfrettiğini iddia etti. Yıldırım, olay günü de telefonla arayarak tehditler savurduğu için evindeki ruhsatlı tüfeğini alarak Vehbi Emre Alıcıoğlugil'e aracından indiği sırada ateş ettiğini söyledi.