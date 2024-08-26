Site içinde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma yaşandı. Silah seslerine çıkan site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiye ilk müdahalede bulunarak çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Sancar'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Yaralanan 3 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri site içerisinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında adrese sevk edilen özel harekat polisi ve çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde detaylı çalışma yapan ekipler, sitenin güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.