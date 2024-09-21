Site inşaatında feci ölüm: Beton kovası 2 işçinin üzerine düştü

Adana'da bir site inşaatında kule vinç halatına bağlı beton kovasının düşmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin yakınları olay yerinde feryat edip sinir krizi geçirdi.

HALAT KOPTU

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan 13 katlı site inşaatında meydan geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kule vinç operatörü, vinçe bağlı beton kovasını yukarı çekerken halat koptu. Yaklaşık 30 metreden aşağıya düşen demir kova, inşaatta çalışan Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır'ın (51) üzerine düştü. İnşaat işçileri Çeri ve Sağır ağır yaralandı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Feci kazayı gören inşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tarih Çeri ve Erdal Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirlerken olay yerinden kaçan kule vinç operatörü ise karakola giderek teslim oldu. Olayı duyup inşaata gelen Tahir Çeri ve Erdal Sağır'ın yakınları feryat edip sinir krizi geçirdi. 2 işçinin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken polis ekipleri iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.