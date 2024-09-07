Site sakinlerinin vurgun isyanı

Avcılar'da bulunan 11 blok ve 365 daireden oluşan sitede yönetiminin usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle site sakinleri tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde, yaklaşık 1 milyon lira aidat geliri olan sitede yönetimin aidat paralarını kendi hesaplarında tutarak vade geliri elde ettikleri ve site için alınan malların 3-4 katı fiyatla alındığı iddia edildi. Sitedeki vurgun miktarının 4 milyon TL'yi bulduğu öne sürüldü. İddialarla ilgili soruşturma açıldı.Sitenin mali işlerine bakan R.E. ve yönetimde bulunan A.K., H.Y. M.Y., R.E. ve yönetimdekiler yaklaşık 1 milyon lira aidat geliri olan sitenin aidatları, satın almalar, ayrıca toplanan tamirat ve tadilat bedellerini kendi hesapları üzerinden ödendiği ve bu ödemeleri vadeli hesaplarda tutarak yönetimin bundan gelir elde ettiği kaydedildi.Suç duyurusunda sitenin kafe ve oturma alanı; A.K., R.E., H.Y. ve diğer yönetimdeki kişilerle birlikte kiraya verildiği, kira ödemelerine dair belgelerde ve paralarda eksiklikler olduğu belirtildi. Site sakinleri yönetimin yaptığı usulsüzlüklerle en az 4 milyon lira kazandığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.Site yönetiminin tüm tadilat ve tamirat işleri 2 dönem boyunca aynı firmaya verdiğini söyleyen site sakinleri emlak konutun ücretsiz bir şekilde üstlendiği tamiratı yine aynı firmaya 45 bin liraya verildi.Mali işlere bakan R.E. zam geleceğini söyleyerek siteye 150 bin liraya çöp poşeti aldı. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından işten çıkarılan R.E. görevi bıraktı. Yeni gelen yönetim ise sitede usulsüz alım yapan R.E.'ye 250 bin lira tazminat verdi.