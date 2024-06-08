Site üyeliği üzerinden şantajla dolandırdılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine Esenyurt'ta lüks sitede çağrı merkezi kurarak vatandaşları dolandıran çetenin peşine düştü. "Jigolo sitesine üye olmuşsunuz. Hakkınızda icra takibi başlatıldı, ödemeyi hemen yaparsanız durdurulacak" diyerek vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik yürütülen takip sonucu operasyon adrese düzenlendi. Operasyonda H.B. (25), D.E. (22), H.Ö. (22), M.Ç. (21) ve O.O. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle binlerce kişiden milyonlarca lira vurgun yaptığı değerlendiriliyor.