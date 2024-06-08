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Giriş Tarihi: 9.6.2024

Site üyeliği üzerinden şantajla dolandırdılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Site üyeliği üzerinden şantajla dolandırdılar
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine Esenyurt'ta lüks sitede çağrı merkezi kurarak vatandaşları dolandıran çetenin peşine düştü. "Jigolo sitesine üye olmuşsunuz. Hakkınızda icra takibi başlatıldı, ödemeyi hemen yaparsanız durdurulacak" diyerek vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik yürütülen takip sonucu operasyon adrese düzenlendi. Operasyonda H.B. (25), D.E. (22), H.Ö. (22), M.Ç. (21) ve O.O. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle binlerce kişiden milyonlarca lira vurgun yaptığı değerlendiriliyor.
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Site üyeliği üzerinden şantajla dolandırdılar
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