Sitede beslenen sokak köpekleri tartışma yaşattı.

Zekeriyaköy Mahallesi'nde bulunan bir sitede komşular arasında sokak köpeği bakma tartışması yaşandı. Site içerisinde yer alan kaldırıma yerleştirilen 4 köpek kulübesinde barınan köpeklerden birinin saldırganlaştığı ve çeşitli zaman aralıklarında 6 kişiyi ısırdığı, köpeklere ise sitede yaşayan bir ailenin baktığı iddia edildi.

Akşam saatlerinde, evine yürürken kulübede barınan bir köpek tarafından baldırından ısırılan site sakini Soner Cebeci, ağabeyi ve diğer komşularıyla birlikte kaldırımdaki köpek kulübelerini parçaladı. O anları ise çevredeki bir bina sakinin cep telefonu kamerası ile kaydedip tepki gösterdi. Site sakinleri arasında yaşanan köpek kulübesi tartışması köpeklerin vatandaşları ısırma görüntülerinin ortaya çıkması ile karşılıklı şikayete dönüştü.

"BALDIRIMDAN ISIRDI SİNİRLE KULÜBELERİ ATTIK KIRDIK"

Sokak köpeğinin kendisine saldırdığını söyleyen Soner Cebeci, "Bundan bir hafta önce buradan yürürken üç köpekten ikisi, dişlerini göstererek, hırlayarak saldırdı. Elimdeki çantayı o gün de savurdum, ısırılmaktan kurtuldum. Dün akşam yine evime yürürken, arkadan gelip baldırımdan ısırdı. Doğal olarak tepki verdim, çantamla savdım. Bu olayın bir şekilde çözülmesi lazımdı, o sinirle aynı sitede oturan ağabeyimi çağırdım, buradakiler de yardımcı oldular, bu kulübeleri attık kırdık. Karşı taraf bizden şikayetçi olduğu için biz de şikayetçi olduk" dedi.

"HAYVANLARIN YUVASINA NİYE ZARAR VERİYORSUNUZ?"

Köpekleri uzun süredir beslediğini belirten site sakini Dilek Özbul "Ben dışarıya tesadüfen çöp atmaya çıktığımda gördüm ki kulübeler kırılmış vaziyetteydi. Bu kulübeler 5-6 senedir burada var. Kimseye bir zararları yok, köpeklerimize de bakıyoruz. Besleme yapan arkadaşlarımız var. Hatta dün o olay olduğunda köpekleri besleyen kadının da üzerine yürünmüş.

'Burada besleme yapılmayacak, hepsini atacağız, kaldırımda yuva istemiyoruz' diye. Hiçbir saldırganlıkları yok, ben yıllardır burada yaşıyorum. Bunlar benim bahçemde bekleyen köpekler, ben de memnunum bu durumdan. O ısıran hayvan zaten travmalı bir hayvan, köpekler arasında çok kavga ettikleri için muhtemelen kendini savunmak için yaptı. Tabi ki haklı bulmuyorum; evet toplansın, götürülsün ama bu şekilde olmaz. Hayvanların yuvasına neden zarar veriyorsunuz? Bir köpek kalmıyor ki orada, birçok hayvan kalıyor. Korku altındayız, hayvanları beslediğimiz için bize de saldırabilirler" dedi.

"BUNUN GİBİ 5 VAKA DAHA VAR ARTIK SABIR TAŞTI"

Bir ay önce sitede bakılan sokak köpeği tarafından ısırıldığını belirten Serap Pulatoğlu, "Bir ay önce, sakin bir şekilde buradan yürüyüş yaparken 'Kuki' ismini verdikleri, senelerdir burada yaşayan bir köpek sessizce gelip arkamdan beni ısırdı. Bunun gibi 5 vaka daha var. Artık halk isyan etti, gelip tepkisini gösterdi. Geldik, bu kulübelerin kalkması için şikayet oluşturduk. Belediye ve zabıta hiçbir şey yapmadığı için sinirimizi bu şekilde gösterdik, artık sabır taştı. Ben de hayvanseverim ama bu travmalı, zararlı bir köpekse burada yaşaması doğru değil" dedi.

Site sakini Okan Pulatoğlu ise, "Sitedeki bu köpekler kontrolsüz, çevreye zarar veriyorlar. Özellikle bir tanesi hakkında şikayette bulunduk; bu köpek ıslah olsun diye fakat belediye bizlere yardımcı olmadı. Bu köpek ıslah edilsin dedik. Bu köpekler hakkında belediyeye bir ay önce dilekçe sunduk, kimse adım atmadı bugüne kadar. 6 kişiyi ısırdı, 80 yaşındaki komşularımız İstinye Devlet Hastanesi'ne aşı olmaya gittiler" dedi.