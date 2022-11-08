Siteye alınmayan motokuryeler eylem yaptı: Kapıları açın işimizi düzgün yapalım

"İŞİMİZİ YAPAMIYORUZ"

Siparişleri yürüyerek teslim etmek zorunda kaldıklarını belirten Talip Can, "Hukuki süreci başlattık, avukatımız buraya ihtar gönderdi. Site yönetimi devlete ait olan bir yoldan geçmemize izin vermiyor. Biz burayı CİMER'e şikayet etmemize rağmen içeri giremiyoruz. Siparişleri yaklaşık 400 metre yürüyerek götürmek zorunda kalıyoruz. Bu şekilde işlerimizi yapamıyoruz" diye konuştu.

"İNANILMAZ BİR ÇELİŞKİ VAR"

Yaklaşık 2 yıldır motokurye olarak çalışan Onur Esim, "CİMER'den gelen cevapta, 'Yapılan kontrollerde bariyerlerin açık olduğu, kuryelerin girişine engel olunmadığı görülmüştür' denildi. Çelişki var, bariyerler her zaman kapalı ve hiçbir zaman kuryeler içeriye alınmıyor" şeklinde konuştu.