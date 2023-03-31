Siteye önce ağır, sonra az hasarlı raporu verdiler

"BİNA SAKİNLERİ OLARAK ÇOK MAĞDUR DURUMDAYIZ"

Yaşanan durumun bina sakinlerini mağdur ettiğini ifade eden Adil Özdoğan, "Burada bizim yaşadığımız olay depremin 2 katı olmuş oldu. Önce geldiler ağır hasarlı dediler, sonra bundan bir hafta önce de belediyede çalışan arkadaşların itirazı üzerine burayı hafif hasara çevirdiler. Bu rapor değişimi tam inceleme yapılmadan gerçekleştirildi. Biz bina sakini olarak burada mağduruz.