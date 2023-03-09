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Giriş Tarihi: 9.3.2023 10:01 Son Güncelleme: 9.3.2023 10:43

Sıva ustası Arife, erkeklere taş çıkarıyor

Denizli'de 9 yıldır canlı sıvacılık yapan 35 yaşındaki Arife Sert, hemcinslerine örnek olurken, tüm zorluklara rağmen azmi ve başarısıyla da erkeklere taş çıkarıyor. Asrın felaketinde Hatay'da yakalanan ailesine de kapılarını açan Sert onlara hem moral verirken hem de hayata tutunmalarına yardımcı oluyor.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
Sıva ustası Arife, erkeklere taş çıkarıyor

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde ikamet eden Arife Sert, 9 yıldır erkek işi olarak görülen sıvacılık işinde başarısıyla ustalaştı. Aynı zamanda kozmetik ve bijuteri dükkânı bulunan ve iş yerine sıva yaptırırken bu işi öğrenmeye karar verdiğini belirten Sert, iki işi aynı anda sürdürüyor.

2014 yılından beri bu işi yaptığını ifade eden bir çocuk annesi Arife Sert, "Canlı sıva iç yalıtım uygulandığı ortama farklılık katmasının yanında, hem ısı hem de ses yalıtımı sağlıyor. Özellikle iş yerlerinde sıklıkla tercih ediliyor. İşimi severek yapıyorum ve mutlu oluyorum. 9 yıldır bu mesleği yapıyorum. Canlı sıva iç yalıtım yapmak öncelikle incelik ve dekoratif bir bakış açısı gerektiriyor. İşimi titizlikle ve her ayrıntısına dikkat ederek yapıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Canlı sıva iç yalıtımı yapmak için gittiği yerlerde kendisini görenlerin önce şaşkınlık yaşadığını aktaran Sert, "Benim hangi işi yapacağımı soruyorlar. Canlı sıvayı benim yaptığımı görünce de tebrik ediyorlar. Kadınlar yeter ki istesin her işin üstesinden gelebilir" diye konuştu.

DEPREMDEN ETKİLENEN AİLESİNE KUCAK AÇTI

Asrın felaketinden etkilenen 11 ilden biri olan Hatay'da yaşayan ailesinin de depremden etkilendiğini kaydeden Sert, "Hataylı bir ailenin kızıyım. Ailem Hatay'da ikamet ediyordu. Depremde ailemin evi hasar gördü. Şimdi ailem benim yanıma taşındı. Bütün depremzedelerimizin olduğu gibi psikolojik olarak etkilendiler. Bir daha ülkemizde böyle afetlerin yaşanmamasını diliyorum" dedi.

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Sıva ustası Arife, erkeklere taş çıkarıyor
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