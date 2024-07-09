Sıva yaparken 6’ncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da inşaat halindeki apartmanın 6'ncı katında sıva yaparken dengesini kaybedip düşen Mehmet Ali Soylu (44) hayatını kaybetti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, saat 14.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Site şantiyesinde sıvacılık yapan Mehmet Ali Soylu, 9 katlı apartmanın 6'ncı katında çalışırken dengesini kaybedip balkondan düştü. Toprak zemine düşen Soylu, ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Soylu, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Mehmet Ali Soylu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.