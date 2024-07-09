Haberler Yaşam Haberleri Sıva yaparken 6’ncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 9.7.2024 15:56 Son Güncelleme: 9.7.2024 16:20

Sıva yaparken 6’ncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Adana’da 9 katlı apartmanın inşaatında sıvacı olarak çalışan Mehmet Ali Soylu, dengesini yitirerek 6’ıncı kattan düşüp hayatını kaybetti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Sıva yaparken 6’ncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da inşaat halindeki apartmanın 6'ncı katında sıva yaparken dengesini kaybedip düşen Mehmet Ali Soylu (44) hayatını kaybetti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, saat 14.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Site şantiyesinde sıvacılık yapan Mehmet Ali Soylu, 9 katlı apartmanın 6'ncı katında çalışırken dengesini kaybedip balkondan düştü. Toprak zemine düşen Soylu, ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Soylu, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Mehmet Ali Soylu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sıva yaparken 6’ncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA