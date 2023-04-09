Sivas Belediyesi’nden depremzede esnaflara konteyner çarşı

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iş yerleri yıkılan esnafın ticaretini sürdürebilmesi için Sivas Belediyesince kurulan 58 konteynerin bulunduğu çarşı tamamlandı.

SABAH'a açıklamada bulunan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden en çok zarar gören yerlerden Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olduğunu ifade etti.

Bilgin, Sivas belediyesi olarak ilk depremden bu yana ilçede olduklarını ve ikinci depreme de burada yakalandıklarını dile getirdi.

"Depremin ilk gününde ve ikinci deprem anında Sivas belediyesi olarak burada yaşadık. Ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde sağada yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Devletimizin gücüyle, milletimizin desteğiyle, yaraları sarmaya, depremin izlerini kaldırmaya gayret ediyoruz. Milletimiz bu süreçte büyük birlik ve beraberlikle dayanışma örneği sergiledi. Vatandaşlarımız adeta buraya bir seferberlik ruhuyla yardım gönderdi. Bu vesileyle onlara da teşekkür ediyorum."

KONTEYNER ÇARŞILARDA 200 ESNAF FAALİYET GÖSTERECEK

Bilgin, esnaf çarşılarına önem verdiklerine belirterek, "İlçe genelinde 4 esnaf çarşısı planlaması yapıldı. Çarşımız 58 dükkandan oluşuyor ve Sivas Belediyemiz tarafından kuruldu. İnşallah birkaç güne kadar esnaflarımız burada faaliyete başlamış olacak. Geçen günlerde kurasını çektik. Burada vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına yönelik esnaflarımız olacak. Kasaptır, markettir, restorandır, ayakkabıcıdır, kuafördür, berberdir bu şekilde temel ihtiyaçlara yönelik dükkanlar açılacak. Hem şehrimiz biraz canlanmış hem de hayat biraz normalleşmiş olacak. Onun dışında 3 noktada daha konteyner çarşılar planlandı. Bunların da altyapısı bitti. Önümüzdeki günlerde de bunlar faaliyete geçecek. Tüm bu çarşılarda yaklaşık 200 esnaf yer alacak. Doğanşehir ilçemizi tekrardan ayağa kaldıracağız. Doğanşehir ilçemiz ile artık kardeş belediye olduk. Sorunları, sıkıntılarını hep birlikte aşacağız. diye konuştu.