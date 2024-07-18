Sivas çadırları sel altında kalan işçileri AFAD kurtardı

Sivas'ın Merkeze bağlı Yaramış köyüne, Diyarbakır'dan gelen 70 kişilik mevsim işçisinin kaldığı çadırlar yoğun yağışın ardından su altında kaldı. Çadırların su bastığını ve vatandaşların mahsur kaldığı ihbarının alınmasının ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun çökmesinden dolayı bölgeye ulaşamayan ekiplere, köyden gelen traktörlerin destekleri ile vatandaşlar mahsur kaldıkları yerden güvenli alana taşındı. Kurtarılan mevsimlik işçiler, AFAD ve jandarmaya ait otobüslerle il merkezinde bulunan Kongre Anadolu Lisesi'ne ait pansiyona yerleştirildi.

Mevsimlik işçilere pansiyonda kaldıkları süre içerisinde akşam yemeği ve sabah kahvaltısı ikramı yapılarak, barınma ve iaşe ihtiyaçları giderildi. 1 gün misafir edilen mevsimlik işçiler, hava şartlarının normale dönmesinin ardından AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi.