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Giriş Tarihi: 18.10.2022 16:08 Son Güncelleme: 18.10.2022 16:10

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin acı günü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kılıçbay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin acı günü

Birçok başarılı çalışmalara imza atan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kılıçbay için, Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Ünal Kılıç, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, mesai arkadaşları, hastane çalışanları ve merhumun ailesi katıldı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Kılıç, "Mütevazi ve çalışkanlığı ile tanıdığımız Fatih hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim ailesine sabırlar versin. Tüm Üniversite camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Doğan ise, "Başarılı bir arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Konuşmaların ardından İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Merhum, dualar eşliğinde memleketi Tokat'a uğurlandı.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin acı günü
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