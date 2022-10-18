Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin acı günü

Birçok başarılı çalışmalara imza atan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kılıçbay için, Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Ünal Kılıç, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, mesai arkadaşları, hastane çalışanları ve merhumun ailesi katıldı.
Rektör Vekili Prof. Dr. Kılıç, "Mütevazi ve çalışkanlığı ile tanıdığımız Fatih hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim ailesine sabırlar versin. Tüm Üniversite camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.