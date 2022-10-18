Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin acı günü

Birçok başarılı çalışmalara imza atan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kılıçbay için, Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde cenaze töreni düzenlendi.