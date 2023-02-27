Sivas, Malatya için seferber oldu

Konuya ilişkin SABAH'a açıklamada bulunan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şunları söyledi; "Asrın felaketini Sivas olarak bizde çok hissettik. Deprem olur olmaz Sivas'ta AFAD merkezinde gerekli kurumlarla toplandık. Daha sonra gelen talimatlar doğrultusunda hazırlıklı bir şekilde hemen Malatya'ya hareket ettik. Depremden en çok etkilenen ilçelerin başında Doğanşehir geliyordu. Doğanşehir'i merkez olarak belirledik. Malatya'ya vardığımızda hemen arama kurtarma çalışmalarına başladık. İkinci deprem de o sırada meydana geldi. O gece çok kötü bir geceydi. Hem hava şartları hem depremin etkisi gerçekten çok üzücüydü. Vatandaşlarımızın o gece soğukta kalmaması için Doğanşehir'de bir çok çadırın kurulumunu yaptık. İlçede bulunan 40 köyün tamamını dolaştık. Tespitlerimizi yaptık. Depremin ilk 2-3 günü ağırlıklı olarak arama kurtarma çalışmalarına yoğunluk verdik.Ardından tüm köylerimizde vatadaşlarımız soğuta kalmasın diye koordinasyonu sağladık. Şuan Doğanşhir ilçesinde dışarıda kalan, aç kalan hi. bir vatandaşımız yok. Çadır kurulum işlerinden, temizlik işlerine, fen işlerinden yemek dağıtım işlerine kadar bir çok alanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Ayrıca merkez ilçe olan Yeşilyurt'ta da çalışmalara destek oluyoruz. Şuan çalışmalarda ciddi bir ilerleme kaydettik. Doğanşehir'de 100'den fazla konteynır kuruldu. 200 tane daha kurulacak. Ayrıca bir çok mobilaraçlarıız ile yemek dağıtımları yapıyoruz. İnşallah Malatya'da depremin yaralarını milletimnmiz ile birlikte hep beraber el ele vererek atlatacağız" dedi.