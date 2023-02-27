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Giriş Tarihi: 27.2.2023 10:18 Son Güncelleme: 27.2.2023 10:40

Sivas, Malatya için seferber oldu

Asrın felaketinden en çok etkilenen şehirler arasında bulunan Malatya'ya felaketin ilk gününden bu yana arama kurtarma ve koordiasyon çalışmalarında Sivas büyük katkı sağladı. Şehirde depremden en çok etkilenen Doğanşehir'de depremle ilgili çalışmaları takip eden Sivas Belediyesi 300 personel ve onlarca iş makinesi ile çalışmaları koordine etti. SABAH'a konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; "El ele vererek hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız" dedi.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Sivas, Malatya için seferber oldu

Kahramanmaraş'da 7.7 ve 7.5 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden en çok etkilenen şehirler arasındaki Malatya'da binlerce insan hayhatını kaybetti. Kentte bine yakın bina yıkılırken, yaşanan felaket sonrası depremzedeler çadırkentlerde yaşamaya başladı. Depremin olduğu ilk günden itibaren, Malatya'nın en depremden en çok etkilenen ilçelerinden Doğanşehir'e görevlendirilen Sivas, şehirde ilk günden bu yana bir çok önemli çalışmalara imza attı.

Depremin ilk günü Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Sivas İl Özel İdarenin koordinasyonu ile onlarca iş makinesi ve 300 personel, Malatya'da konuşlandı. İkinci deprem olduğu sırada Malatya'da bulunan Sivas ekibi, Doğanşehir'deki deprem koordinasonunu gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin SABAH'a açıklamada bulunan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şunları söyledi; "Asrın felaketini Sivas olarak bizde çok hissettik. Deprem olur olmaz Sivas'ta AFAD merkezinde gerekli kurumlarla toplandık. Daha sonra gelen talimatlar doğrultusunda hazırlıklı bir şekilde hemen Malatya'ya hareket ettik. Depremden en çok etkilenen ilçelerin başında Doğanşehir geliyordu. Doğanşehir'i merkez olarak belirledik. Malatya'ya vardığımızda hemen arama kurtarma çalışmalarına başladık. İkinci deprem de o sırada meydana geldi. O gece çok kötü bir geceydi. Hem hava şartları hem depremin etkisi gerçekten çok üzücüydü. Vatandaşlarımızın o gece soğukta kalmaması için Doğanşehir'de bir çok çadırın kurulumunu yaptık. İlçede bulunan 40 köyün tamamını dolaştık. Tespitlerimizi yaptık. Depremin ilk 2-3 günü ağırlıklı olarak arama kurtarma çalışmalarına yoğunluk verdik.Ardından tüm köylerimizde vatadaşlarımız soğuta kalmasın diye koordinasyonu sağladık. Şuan Doğanşhir ilçesinde dışarıda kalan, aç kalan hi. bir vatandaşımız yok. Çadır kurulum işlerinden, temizlik işlerine, fen işlerinden yemek dağıtım işlerine kadar bir çok alanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Ayrıca merkez ilçe olan Yeşilyurt'ta da çalışmalara destek oluyoruz. Şuan çalışmalarda ciddi bir ilerleme kaydettik. Doğanşehir'de 100'den fazla konteynır kuruldu. 200 tane daha kurulacak. Ayrıca bir çok mobilaraçlarıız ile yemek dağıtımları yapıyoruz. İnşallah Malatya'da depremin yaralarını milletimnmiz ile birlikte hep beraber el ele vererek atlatacağız" dedi.

Sivas'tan Malatya'ya 25 iş makinesi, 46 kamyon, 3 aram akurtarma ekibi,2 itfaiye aracı, 24 otobüs, 4 mobil aşevi, 13 cenaze aracı ve 300 personelle özellikle Doğanşehir ilçesini yeniden imarı için büyük destek veriyor.

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Sivas, Malatya için seferber oldu
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