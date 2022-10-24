Sivas Samsun Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Samsun Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Sivas Samsun arası kaç km diye baktığımız zaman birbirine çok uzak olmayan iki olduklarını görürüz. Sivas ilimiz İç Anadolu bölgesinde bulunurken Samsun ilimiz Karadeniz bölgemizin Orta Karadeniz kısmında bulunur. Yolculuk başlamadan önce eğer siz de Samsun Sivas arası kaç km diye merak ediyorsanız bu yazımızda hem tüm detayları bulabilirsiniz hem de Sivas Samsun arası kaç saat sürecek bir yolculuğa çıkacaksınız öğrenebilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız tüm merak edilenlerin cevabı.

Sivas Samsun Arası Kaç Km?

İster otobüsle isterseniz de özel araçla yapabileceğiniz bir yolculuktur. Birbirleri arasında çok mesafe olmayan şehirler oldukları için kısa bir seyahat olacak olan Sivas Samsun arası seyahatleriniz için şehir merkezlerinden ya da otogarlardan düzenli olarak kalkan otobüsleri kullanabilirsiniz. İki farklı otoyol üzerinden gerçekleştirebileceğiniz bir yolculuktur. Seçebileceğiniz otoyolların adı ve kilometreleri aşağıdaki gibidir;

D100/E80 yolu ortalama olarak 334 kilometredir. Amasya / Erzincan yolu olarak da karşımıza çıkabilmektedir. D795/E95 yolu ise ortalama olarak 344 kilometredir ve Samsun Çorum yolu olarak da bilinmektedir.

Sivas Samsun Arası Kaç Saat?

Özel aracınızla ya da otobüsle yapacağınız bu yolculukta hem seçtiğiniz ulaşım aracına göre hem de seçilen otoyola göre ulaşım saatleri değişebilmektedir. Eğer Sivas Samsun arası yolculuğunuzda otobüs kullanacaksanız bir şehir otogarından diğerine ulaşım ortalama 5 saat 30 dakika sürmektedir. Özel araç ile yapılan yolculuklarda ise süre kısalmaktadır. Kendi aracınız ile 4 saat 20 dakikada varabilirsiniz. Özel araç ve otobüs arasında süre farkının olmasının temel sebebi ile otobüslerin yolcu indirme ve bindirme için bazı yerlerde durmaları olacaktır.