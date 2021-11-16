’Sivas Tanıtım Günü’nde kültürünü sergiliyor

Yenikapı'da düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri'ne katılarak hemşehrileriyle bir araya gelen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bir stantla katıldı. Sazıyla sözüyle, yöresel lezzetleri ve el sanatları ürünleriyle adeta Sivas'ın İstanbul'a taşındığı etkinliğe Sivaslılar başta olmak üzere tüm İstanbul yoğun ilgi gösterdi.

Sivas'ın kültürel, sanatsal ve coğrafi değerlerinin sergilendiği etkinliklere Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı.

SİVASLILAR SAZLARIYLA SÖZLERİYLE VE LEZZETLERİYLE İLGİ ODAĞI OLDU

Mevlüt Öztekin, "Osmanlı'nın sancağını taşımış, Cumhuriyeti'mizin kuruluşunda ön saflarda yer almış Sivas'ımızı en iyi şekilde tanıtmak amacıyla buradaydık. Etkinlik alanını gezerken kendimi memleketimde gibi hissettim. İstanbul'da Sivaslı nüfusunun en yoğun olduğu ilçelerden biri de Kağıthane.

Bu nedenle hemşehrilerimizi ağırlamak amacıyla biz de standımızla etkinliğe destek olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Seneye de aynı coşkuyla tekrarını bekliyoruz.'' diye konuştu.