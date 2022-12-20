Sivas Valisi Şimşek, öğrenciyken 5 yıl evlerinde kaldığı ev sahibini ziyaret etti

Antalya'nın Gazipaşa İlçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinada köyünde dünyaya gelen Sivas Valisi yılmaz Şimşek, 8 çocuklu ailede büyüdü. Babası askerde okuma yazma öğrenen, annesi ise okuma yazma bilmeyen Şimşek'i babası tüm zorluklara rağmen okuttu. O dönem taşımalı sistem olmaması nedeniyle Gazipaşa İlçesinde kiraladıkları öğrenci evinde kalan Yılmaz Şimşek'e, ev sahibi olan Rahmi ve Ülfet çifti kiracı gibi değil evlatları gibi davrandı. Ailesi köyde olan Şimşek ve kardeşlerine bir anne baba şefkatiyle davranan çifte yıllar sonra ziyarete giden Vali Yılmaz Şimşek, duygusal buluşmada yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

"BABAM BİZİ TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN OKUTTU"

Yaşadığı köyle Gazipaşa ilçesi arasında toplu taşıma olmadığını belirten Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, köyde o dönem çocuklarımı okutayım gibi düşünen pek kimsenin olmadığını belirterek; "Biz 8 kardeştik hepimiz köyde babamın yanında tarımla uğraşıyorduk. Köyde en büyük ağabeyim 10 yaşındayken katırdan düşerek vefat etmiş. Babam okuma yazmayı asker de öğrenmiş annem okuma yazmayı zaten bilmiyordu. Bu şartlar altında köylülerde çocuklarımı okutayım gibi bir düşüncede olmuyordu. Ancak babam bizi hep okutmak istiyordu. Benden büyük ablam ve ağabeyim otostop yaparak okula gidip geliyorlardı. Bir de 80'li yıllar anarşinin kol gezdiği karışık zamanlardı ve ona rağmen babam abimle ablamı okula göndermek için her şeyi yaptı. Babam gerek otostopla, gerek ödünç araç bulmak dâhil her şeyi deniyordu ama bu çok zor oluyordu. Tek çare ilçede bir öğrenci evi kiralamaktı" dedi.

BİZE HEM EVLERİNİ HEMDE YÜREKLERİNİ AÇTILAR

Her gün 25 kilometre uzaklıktaki ilçeye gidip gelmenin çok zor olduğunu belirten Sivas Valisi Yılmaz Şimşek; "Babam mecburen ilçede bir ev kiralamak zorunda kaldı. Babam o dönem Rahmi ustanın evinin alt katını ağabeyim ve ablam için tutmuş. Daha sonra ben ilkokulu bitince bende bu evde kalmaya başladım. Ailemizden uzakta öğrenci evinde yaşıyordum. Ama Rahmi usta ve eşi bize hem evlerini hem de yüreklerini açtılar. Bize hiçbir zaman kiracı gibi bakmadılar" diye konuştu.

BUGÜNLERE GELEBİLDİYSEM ONLARIN PAYI ÇOK BÜYÜK

Rahmi ustanın evinde yıllarca kaldığını belirten Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kötü gün dostu çiftin bir gün bile kendilerinden kira beklentisinin olmadığını belirterek; "Kira konusunu babamla kendi aralarında halleder bize hiç yansıtılmazlardı. Babam ne zaman para bulursa götürüp verirmiş bizim haberimiz olmazdı. Bize sürekli aile gibi yaklaştılar. Mesela bizim evde hiç televizyon yoktu gider Rahmi ustalarda izlerdik. Çocuklarıyla arkadaştık bize hep anne baba gibi davrandılar bir sorunumuz olunca hep yardımcı olurlardı. Bu süreçte şimdi düşününce bize çok sahip çıkmışlar, bize hiç tepeden bakmamışlar, hiç maddiyatlarıyla ezmemişler, hiç baban kirayı geciktirdi hadi evimizden çıkın dememişlerdi. Bu durumu son yıl daha eli yüzü düzgün daha büyük bir eve çıktığımızda ev sahibinin bize olan tavırlarından fark ettik. Kira biraz gecikince hemen evden çıkın diye kapımıza dikilmişti. Rahmi usta çok olgun, çok dürüst, çok kaliteli bir insandı. Ailemiz köydeyken bize çok destek oldu çok sahip çıktı. Bugünlere gelebildiysek onların da payı çok büyüktür" dedi.

ZİYARET EDİP HAYIR DUALARINI ALDIM

Antalya'ya giderken Rahmi ve Ülfet Usta çiftini ziyarete giden Vali Yılmaz Şimşek; "Rahmi amca ve Ülfet teyzeyi ziyarete gittim ama haberleri yoktu. Zili çaldım kapıyı Rahmi usta kapıyı açtı kendimi tanıttım. Yılmaz Şimşek deyince hemen beni içeri aldı. Oturduk eskilerden bahsettik çok sevindiler çok mutlu oldular. Rahmi ustanın evinde 5 sene kaldık. Tamirhanesine gittik, evinde yattık konuştuk nasıl para kazandığını gördük. Bunların hepsi bize hayat dersi oldu. Eskiden bizlere ya oku ya da sanayiye veririz derlerdi. Kendisinden çok şey öğrendik. Tekrardan Rahmi ustamıza ve ülfet teyzemize teşekkür ediyorum iyi ki yolumuz onlarla kesişmiş. Güzel bir ziyaret oldu hayır dualarını aldım. Biz bu mevkilere geldiysek sizin de payınız çok diyerek teşekkürlerimi ilettim" dedi.

AİLEMİ ÖZLEDİĞİM İÇİN YALNIZ KALDIKÇA AĞLARDIM

O günün şartlarından bugün ki mevkiye gelebileceğini hiç düşünmediğini belirten Vali Yılmaz Şimşek; "Tabii ki okuyup bir yerlere gelebileceğimizi düşünüyorduk ama vali olacağım kaymakam olacağım gibi bir hedefim yoktu. Çünkü önümde bir örnek yoktu. Ben elimden geleni yapayım, çalışıyım sonrasında illaki mükâfatımı alırım diye düşünüyordum. Her hafta sonu köye giderdim ve her pazartesi, salı yalnız kaldıkça ağlardım ailemi özlediğim için. Cuma köye gidince yine çok mutlu olurdum. Araç yoktu şehirlerarası çalışan otobüslere biner onla köye dönerdik. Pazartesi sabah 5'te kalkar otostopla okula dönerdik. Ekmeğimizi bile evden götürürdük ki masraf etmeyelim diye o derece zor şartlar altındaydık. Babam da tüm sınırlarını zorluyordu. Maddi imkânsızlıklardan dolayı tasarruf edebileceğimiz kadar ediyorduk. Bugünleri hiç hayal etmezdik ama çok şükür nasip oldu bize" şeklinde konuştu.