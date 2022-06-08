Haberler Yaşam Haberleri Sivas ve Kayseri'de KKKA'ya 2 kurban daha
Giriş Tarihi: 8.6.2022 12:00 Son Güncelleme: 8.6.2022 12:15

Sivas ve Kayseri'de KKKA'ya 2 kurban daha

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sivas ve Kayseri’de KKKA’ya 2 kurban daha

Sivas ve Kayseri'de kene ısırması sonucu KKKA virüsü kapan 2 kişi tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybettiler.

Sivas merkeze bağlı Kızılcakışla köyünde yaşayan 82 yaşındaki İ.Ç'yi evinin bahçesinde gezinirken kene ısırdı. Keneyi kendisi çıkaran İ.Ç, bir süre sonra fenalaştı. Yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HAVAN OTLATIRKEN KENE ISIRDI

Kayseri'nin İncesu İlçesi Kızılören Mahallesinde yaşayan 52 yaşındaki Gürsel Çektir'e ise yaylada havanlarını otlatırken kene yapıştı. Keneyi fark etmeyen Gürsel Çektir, bir süre sonra fenalaşınca Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Doktorların yaptığı muayenede Gürsel Çektir'in baldırına kene yapıştığı fark edildi. 4 gün yoğun bakımda kalan Çektir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gürsel Çektir'in cenazesi Kızılören mezarlığında toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'dan kim elendi, kim gitti? | Acun Ilıcalı açıkladı! 7 Haziran SMS oy sıralaması ile 2022 Survivor All Star kim gitti, adaya hangi isim veda etti?
En düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? En düşük maaş hesaplandı!
Meslek meslek 3600 Ek gösterge tablosu hesaplandı! Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL oldu?
SON DAKİKA! Yeni 3600 ek gösterge tablosu ile hesabını yap! Emekli maaşı ve ikramiyesi önemli oranda yükseliyor! Ek gösterge kimlere verilecek?
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı büyük oranda netleşti: Kazanç şimdiden 2.259 TL'yi buluyor! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Altın fiyatları canlı takip! 8 Haziran 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, gramı kaç TL? İşte anlık altın alış satış rakamları!
Benzin fiyatı güncel liste: 8 Haziran mazot zammı sonrası akaryakıt, motorin, benzin fiyatları ne kadar, 1 litre fiyatı kaç TL, bir depo kaç liraya dolar 2022?
Son Dakika: Asgari ücret 2022 için PRİM formülü! Başkan Erdoğan ve Ak Parti'den Temmuz zammı açıklaması: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Benzine ya da mazota zam var mı? Akaryakıt fiyatları zam - indirim haberleri ile gündemde! 8 Haziran 2022 Çarşamba bugün LPG, benzin ve (motorin) mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberi: YPG/PKK destekçisi vekil Amineh Kakabaveh ülkeyi karıştırdı: İsveçliler haykırdı! Erdoğan haklı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas ve Kayseri'de KKKA'ya 2 kurban daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA