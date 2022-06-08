Sivas ve Kayseri’de KKKA’ya 2 kurban daha

Sivas merkeze bağlı Kızılcakışla köyünde yaşayan 82 yaşındaki İ.Ç'yi evinin bahçesinde gezinirken kene ısırdı. Keneyi kendisi çıkaran İ.Ç, bir süre sonra fenalaştı. Yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HAVAN OTLATIRKEN KENE ISIRDI

Kayseri'nin İncesu İlçesi Kızılören Mahallesinde yaşayan 52 yaşındaki Gürsel Çektir'e ise yaylada havanlarını otlatırken kene yapıştı. Keneyi fark etmeyen Gürsel Çektir, bir süre sonra fenalaşınca Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Doktorların yaptığı muayenede Gürsel Çektir'in baldırına kene yapıştığı fark edildi. 4 gün yoğun bakımda kalan Çektir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gürsel Çektir'in cenazesi Kızılören mezarlığında toprağa verildi.