Sivas’ı dolu vurdu, tarım arazileri zarar gördü

Meteorolojinin uyardığı iller arasında yer alan Sivas'ta akşam saatlerinde Kangal, Ulaş ve Altınyayla ilçelerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Ulaş ilçe merkezine yağan doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Fındık büyüklüğündeki doludan vatandaşlar araçlarını korumak için üzerlerini kartonla örttü. İlçeye bağlı Kazanpınar köyünde ise sağanak sele dönüştü. Köy yollarında çamur birikintileri oluşurken, köylüler traktörlerle temizlik çalışması yaptı. Altınyayla ilçesine bağlı Kızılhüyük köyünde sağanak yağış ile birlikte dolu yağdı. Ekili araziler doludan zarar gördü.

Kangal ilçesi Yarhisar köyü ile Ulaş ilçesi Başçayır köyünde de sağanak yağış sele dönüştü. Selin ardından bölgelerde temizlik çalışması başlatıldı.