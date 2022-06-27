Sivaslı besicinin yetiştirdiği tosun araba fiyatına satıldı

Sivas'ın Altınyayla İlçesinde besici Yusuf Yücel'in yetiştirdiği dev tosun görenleri hayrete düşürdü. 1 ton 220 kilo ağırlığındaki tosununa şampiyon adını veren Yusuf Yücel, 3 yaşındaki şampiyonu 77 bin 500 liraya sattı.

Şampiyonunu günde 18 kilo yem yediğini beliren Yusuf Yücel, "Geçen yıl beslediğim Paşa adlı tosunum bir ton 42 kiloydu. Bu yıl şampiyonla kendi rekorumu kırdım. Şampiyon şuan bir ton 200 kilo. 700 kilo karkas eti var. Önümüzdeki yıl ise hedefim bin 500 kilo ağırlığında tosun yetiştirmek. Şuana kadar 30 kurban sattım. Şampiyonda alıcısını buldu. Bu yıl satışlar çok iyi" diye konuştu.