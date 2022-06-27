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Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:57 Son Güncelleme: 27.6.2022 12:43

Sivaslı besicinin yetiştirdiği tosun araba fiyatına satıldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sivaslı besicinin yetiştirdiği tosun araba fiyatına satıldı

Sivaslı besici Yusuf Yücel'in yetiştirdiği 1 ton 220 kilo ağırlığındaki şampiyon adlı tosun, 77 bin 500 liraya satıldı.

Sivas'ın Altınyayla İlçesinde besici Yusuf Yücel'in yetiştirdiği dev tosun görenleri hayrete düşürdü. 1 ton 220 kilo ağırlığındaki tosununa şampiyon adını veren Yusuf Yücel, 3 yaşındaki şampiyonu 77 bin 500 liraya sattı.

Şampiyonunu günde 18 kilo yem yediğini beliren Yusuf Yücel, "Geçen yıl beslediğim Paşa adlı tosunum bir ton 42 kiloydu. Bu yıl şampiyonla kendi rekorumu kırdım. Şampiyon şuan bir ton 200 kilo. 700 kilo karkas eti var. Önümüzdeki yıl ise hedefim bin 500 kilo ağırlığında tosun yetiştirmek. Şuana kadar 30 kurban sattım. Şampiyonda alıcısını buldu. Bu yıl satışlar çok iyi" diye konuştu.

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Sivaslı besicinin yetiştirdiği tosun araba fiyatına satıldı
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