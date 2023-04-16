Sivaslı esnaf CHP döneminde yaşadıklarını anlattı!

Sivas'ın Koyulhisar İlçesinde yaşayan esnaf Mahmut Epsileli, seçim çalışmaları nedeniyle kendisini ziyarete gelen heyete, CHP iktidarı zamanında yaşadıkları zulmü anlattı. CHP döneminde şeker ala bilmek için önceden para yatırdığını belirten Epsileli, ardan 4 ay geçmesine rağmen şekeri alamayınca ilçede kendisine partiden evrak getirmesinin istendiğini söyledi. Şeker alabilmek için Koyulhisar'dan Sivas'a gittiğini belirten Mahmut Epsileli; "Bana dediler ki gideceksin halk partisinden yazılı evrak getireceksin dediler.

Sivas'a gittim ve 10 liraya fayton tutup Madımak otelin arkasında bulunan parti binasına gittim. İçeri girdiğimde saat 4'e 10 vardı. Oradaki görevliye "Ağabey buraya mühür basılacakmış" dedim. Bana git yarın gel dedi. Bende "Abi mümkünse otelde yatacağım paramda fazla yok dedim. İşimi hallet gideyim dedim. Bana sinirlenerek "Ananın başı örtük, bacının başı örtük, eşinin başı örtük diyerek sinkaflı bir şekilde küfür ederek beni kovdu. Bana bunu diyenler Cumhuriyet Halk Partililerdi. O günleri gördüm ve o yüzden heyecanım dorukta. Sabahı bekleyip öylece imzayı alıp köyüme dönebildim. Bizler bugünleri yaşadık" diye konuştu.