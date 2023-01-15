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Giriş Tarihi: 16.1.2023

Sivaslı ‘Silver Dragon

Sivaslı ‘Silver Dragon
SİVAS'TA bir vagon fabrikasında çalışan demirci ustası İbrahim Doğan (37), işten arta kalan zamanlarında kiraladığı dükkânda hurdayı ve metali sanata çevirmeye başladı. Doğan, son olarak 4 ayda, 2 bin demir parçasını birleştirerek, 'Silver Dragon' adını verdiği bir ejderha yaptı. 160 santimetre uzunluğunda ve 80 kilogram ağırlığında olan, ağzından ateş, burnundan duman çıkan, kanatları da hareket edebilen ejderha, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Doğan, "Duygularımla gücümü birleştirerek, farklı bir iş yaptım. Çok ilgi gördü ve beğenildi. Bu da bana yeter" dedi. Fatmanur AKKİŞİ/SİVAS

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Sivaslı ‘Silver Dragon
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