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Giriş Tarihi: 22.1.2022 10:18 Son Güncelleme: 22.1.2022 10:25

Tam 11 sokak köpeği saldırdı! "Baba burada köpekler var gelir misin?"

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Tam 11 sokak köpeği saldırdı! Baba burada köpekler var gelir misin?

Sivas’ta Mehmet Bardak adlı vatandaş başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 11 sokak köpeğinin saldırdığı Bardak elinden yaralandı.

Sivas Yunus Emre Mahallesi'nde oğluyla birlikte yolda yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Mehmet Bardak, köpeklerden güçlükle kurtuldu.

OĞLUMU KORUMAK İSTERKEN OLDU

Akşam saatlerinde işten dönen oğlunun kendisini arayarak "baba burada köpekler var gelir misin?" dediğini söyleyen Mehmet Bardak; "Dün akşam saat 21:00 sıralarında oğlum beni aradı, baba köpekler var otobüsteyim dedi. Oğluma inme ben geliyorum dedim. Oğlumu korumak isterken başıboş 10-11 tane sokak köpeklerinin saldırısına ben uğradım" dedi.

ÖNLEM ALINMASI GEREKİR

Yunus emre Mahallesi, Ayyıldız Kent sitesi yöneticisi Y.K. "Burada çok başıboş sokak köpekleri var. Saldırıya uğrayan Mehmet'i dün akşam biz pencereden gördük. Çok kalabalıklardı aşağı inemedik. Buraya bir önlem alınması gerekiyor. Çok şükür Mehmet kardeşimize bir şey olmadı ama çocuk olsaydı hayatını kaybederdi" diye konuştu.

Saldırı sonrası elinden yaralanan Mehmet Bardak; "Burada insanların kendileri çocukları risk altında yaşıyor. Bana değil de çocuğuma ya da bir başkasının çocuğuna saldırsaydı ne olacaktı?" dedi.

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Tam 11 sokak köpeği saldırdı! "Baba burada köpekler var gelir misin?"
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