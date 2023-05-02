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Giriş Tarihi: 2.5.2023 14:32 Son Güncelleme: 2.5.2023 15:38

Sivaslılar hızlı treni çok sevdi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, geçtiğimiz günlerde hizmete açılan hızlı tren ile Sivas’tan Ankara’ya seyahat etti. Yolcular ile selamlaşarak sohbet eden Başkan Bilgin, hayırlı yolcuklar temennisinde bulundu.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivaslılar hızlı treni çok sevdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mayıs'a kadar ücretsiz olacağı duyurulan hızlı trende ücretsiz seferler için tahsis edilen yaklaşık 101 bin biletin tamamı tükendi. Hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sunan hızlı tren hattında Sivas ve Ankara arası her gün saat 08.00, 13.00 ve 18.10'da karşılıklı üçer sefer düzenleniyor.

Hizmete açılan hızlı treni çok beğendiklerini söyleyen vatandaşlar, çok kısa sürede Ankara'ya konforlu bir şekilde ulaştıklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

CİDDİ ANLAMDA KATKI SAĞLAYACAK

Sivas'ın hızlı tren ile Cumhuriyet döneminin en büyük yatırımlarından birini kazandığını kaydeden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Ankara-Sivas arası artık çok daha yakın. Bu hizmeti şehrimize ve ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmet, Sivas'ın daha hızlı gelişmesine, daha hızlı kalkınmasına ciddi anlamda katkı sağlayacak. Bu noktadan sonra görev bizlere, Sivaslılara düşüyor. Sivas'a bu hizmetin en iyi şekilde yansıması adın hep birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" şekilde konuştu.

Sivaslıların yoğun ilgi gösterdiği hızlı tren, Ankara-Sivas arası 12 saat süren tren yolculuğunu 2 saate düşürüyor. 405 kilometre uzunluğundaki hatta 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor.

Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da yapıldı. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldı. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol yani beton yol uygulaması gerçekleştirildi.

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Sivaslılar hızlı treni çok sevdi
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