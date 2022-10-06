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Giriş Tarihi: 6.10.2022 15:34

Sivasspor Ballkani maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta?

Sivasspor Ballkani maçı için heyecan dorukta! UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, üçüncü maçında Ballkani ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, ‘’Sivasspor Ballkani maçı hangi kanalda?’’ sorusu ile Sivasspor Ballkani maçı canlı yayın izle kanalı bilgisine erişmek istiyor. Peki, Sivasspor Ballkani maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Sivasspor Ballkani maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta?

Sivasspor Ballkani maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda yer alan temsilcimiz Sivasspor, üçüncü hafta maçında sahasında Kosova temsilcisi Ballkani'yi konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise Sivasspor Ballkani maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Sivasspor Ballkani maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, maçın canlı yayın bilgileri…

SİVASSPOR BALLKANİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani'yi konuk edecek.

Sivasspor Ballkani maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında merak edilenler şöyle;

SİVASSPOR BALLKANİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Ballkani maçı, 6 Ekim 2022 Perşembe (bugün) saat 19.45'te başlayacak.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, İspanyol hakem Munuera Montero yönetecek.

SİVASSPOR BALLKANİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Ballkani mücadelesi EXXEN ve TV 8,5 kanallarından naklen yayınlanacak.

Sivasspor grupta oynadığı 2 maç sonucunda 4 puan toplayarak averajla ikinci sırada bulunuyor.Ballkani ise 1 puan ile üçüncü sırada yer alıyor.

SİVASSPOR BALLKANİ MAÇI CANLI İZLE EKRANI

https://www.exxen.com/tr

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

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Sivasspor Ballkani maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta?
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