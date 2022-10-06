Sivasspor Ballkani maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda yer alan temsilcimiz Sivasspor, üçüncü hafta maçında sahasında Kosova temsilcisi Ballkani'yi konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise Sivasspor Ballkani maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Sivasspor Ballkani maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, maçın canlı yayın bilgileri…

SİVASSPOR BALLKANİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani'yi konuk edecek.

Sivasspor Ballkani maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında merak edilenler şöyle;