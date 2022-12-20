Sivasspor Esenler Erok canlı izle! 20 Aralık 2022 Ziraat Türkiye Kupası A Spor Sivasspor Esenler Erok canlı yayın izle ekranı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Nefesleri kesen mücadelelerle kupa serüveni devam ederken Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Sivasspor ile Esenler Erok maçı canlı izle ekranıyla sporseverlerin gündemine geliyor. Maç, Aspor ekranlarından naklen yayınlanıyor. İşte Sivasspor Esenler Erok maçı canlı yayını ve maça dair merak edilen tüm detaylar.
SİVASSPOR ESENLER EROK CANLI İZLE
Sivasspor Esenler Erok mücadelesi saat 15.00'da A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.
SİVASSPOR - EROKSPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Muammer, Uğur, Goutas, Camara, Caner, Robin, Kader Keïta, Erdoğan, Saba, Gradel, Yatabaré
Erokspor: Bekir, Cenk, Batuhan, Gökhan, Muhammet, Mehmet, Zahit, Muharrem, Volkan, Yavuz, İdris
Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonunda finalde Kayserispor ile İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşan Sivasspor, normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında rakibini 3-2 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.