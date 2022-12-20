Haberler Yaşam Haberleri Sivasspor Esenler Erok canlı izle! 20 Aralık 2022 Ziraat Türkiye Kupası A Spor Sivasspor Esenler Erok canlı yayın izle ekranı
Giriş Tarihi: 20.12.2022 15:36

Sivasspor Esenler Erok canlı izle! 20 Aralık 2022 Ziraat Türkiye Kupası A Spor Sivasspor Esenler Erok canlı yayın izle ekranı

Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor, saat 15.00'te başlayan mücadelede Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda TFF 2. Lig Beyaz Grup Temsilcisi Esenler Erokspor ile karşılaştı. Futbolseverler maçı A Spor Sivasspor Esenler Erok canlı izle ekranlarından takip ediyor. İşte Sivasspor Esenler Erok canlı izle ekranı ve maça dair detaylar.

Sivasspor Esenler Erok canlı izle! 20 Aralık 2022 Ziraat Türkiye Kupası A Spor Sivasspor Esenler Erok canlı yayın izle ekranı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Nefesleri kesen mücadelelerle kupa serüveni devam ederken Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Sivasspor ile Esenler Erok maçı canlı izle ekranıyla sporseverlerin gündemine geliyor. Maç, Aspor ekranlarından naklen yayınlanıyor. İşte Sivasspor Esenler Erok maçı canlı yayını ve maça dair merak edilen tüm detaylar.

SİVASSPOR ESENLER EROK CANLI İZLE

Sivasspor Esenler Erok mücadelesi saat 15.00'da A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

SİVASSPOR - EROKSPOR İLK 11'LER

Sivasspor: Muammer, Uğur, Goutas, Camara, Caner, Robin, Kader Keïta, Erdoğan, Saba, Gradel, Yatabaré

Erokspor: Bekir, Cenk, Batuhan, Gökhan, Muhammet, Mehmet, Zahit, Muharrem, Volkan, Yavuz, İdris

Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonunda finalde Kayserispor ile İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşan Sivasspor, normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında rakibini 3-2 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.

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Sivasspor Esenler Erok canlı izle! 20 Aralık 2022 Ziraat Türkiye Kupası A Spor Sivasspor Esenler Erok canlı yayın izle ekranı
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