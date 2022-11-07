Sivasspor’un rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi kuraları sonrası Sivasspor rakibi kim?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor. Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor'un rakibi, Avrupa'nın üçüncü büyük kupasında karşı karşıya gelecek. Sporseverler, Sivasspor'un rakibi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Ülke puanı için herkes, eşleşmelerin rahat olmasını bekliyor. Peki, Sivasspor rakibi kim oldu? İşte detaylar…
SİVASSPOR'UN RAKİBİ KİM OLACAK?
Sivasspor'un rakibi, 24 Şubat 2023 tarihindeki son 16 kuralarında belli olacak.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ SON 16 MAÇ TARİHLERİ
UEFA Konferans Ligi son 16 maçları, 2 maç üzerinden gerçekleşecek. İlk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanş maçları ise 16 Mart 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.
KONFERANS LİGİ SON 16'YI GARANTİLEYEN TAKIMLAR
Başakşehir, West Ham, Villareal, Nice, AZ Alkmaar, Djurgarden, Sivasspor, Slovan Bratislava
KONFERANS LİGİ PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR
Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan, Dnipro-1, Gent, CFR Cluj, Basel, Bodo/Glimt, Ludogorets, Sheriff, Karabağ, AEK Larnaca, Braga, Lazio, Trabzonspor