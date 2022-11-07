Sivasspor’un rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi kuraları sonrası Sivasspor rakibi kim?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor. Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor'un rakibi, Avrupa'nın üçüncü büyük kupasında karşı karşıya gelecek. Sporseverler, Sivasspor'un rakibi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Ülke puanı için herkes, eşleşmelerin rahat olmasını bekliyor. Peki, Sivasspor rakibi kim oldu? İşte detaylar…