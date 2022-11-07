Haberler Yaşam Haberleri Sivasspor’un rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi kuraları sonrası Sivasspor rakibi kim?
Giriş Tarihi: 7.11.2022 14:21

Sivasspor’un rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi kuraları sonrası Sivasspor rakibi kim?

Sivasspor’un rakibi UEFA Konferans Ligi kuraları ile belli olacak. Grubunu lider tamamlayan Anadolu takımı, UEFA ülke puanına önemli katkılar sağladı. Lider tamamladığı için, son 32 turunu pas geçecek. Konferans Ligi kuraları çekilirken, sporseverler, “Sivasspor’un rakibi kim oldu?” sorusu yanıt arıyor. Peki, Sivasspor rakibi kim? Sivasspor’un rakibi kim oldu? İşte detaylar…

Sivasspor’un rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi kuraları sonrası Sivasspor rakibi kim?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor. Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor'un rakibi, Avrupa'nın üçüncü büyük kupasında karşı karşıya gelecek. Sporseverler, Sivasspor'un rakibi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Ülke puanı için herkes, eşleşmelerin rahat olmasını bekliyor. Peki, Sivasspor rakibi kim oldu? İşte detaylar…

SİVASSPOR'UN RAKİBİ KİM OLACAK?

Sivasspor'un rakibi, 24 Şubat 2023 tarihindeki son 16 kuralarında belli olacak.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 16:00'da yapılacak. 2022-2023 sezonunun kura çekimi House of European Football, Nyon, İsviçre'de olacak. Tv8,5 ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ SON 16 MAÇ TARİHLERİ

UEFA Konferans Ligi son 16 maçları, 2 maç üzerinden gerçekleşecek. İlk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanş maçları ise 16 Mart 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

KONFERANS LİGİ SON 16'YI GARANTİLEYEN TAKIMLAR

Başakşehir, West Ham, Villareal, Nice, AZ Alkmaar, Djurgarden, Sivasspor, Slovan Bratislava

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR

Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan, Dnipro-1, Gent, CFR Cluj, Basel, Bodo/Glimt, Ludogorets, Sheriff, Karabağ, AEK Larnaca, Braga, Lazio, Trabzonspor

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Sivasspor’un rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi kuraları sonrası Sivasspor rakibi kim?
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