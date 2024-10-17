Sivas’ta 10 dakika arayla çifte deprem

SİVAS dün saat 11.29'da 4.7, 11.39'da ise 4.1 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. İl merkezine bağlı Akpınar Köyü merkezli depremler, paniğe neden oldu. Hacıali ve Ağılkaya köylerindeki evlerde küçük çaplı hasarlar oluştu. Deprem nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile kentteki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Sivas AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4.7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Hacıali Köyü'nde hasar tespit çalışması başlattı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz bir durumunu olmadığını belirterek, "İlimiz merkezli 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Allah, ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.